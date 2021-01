Mitos sobre el ahorro de gasolina que ya no funcionan y sigues haciendo

Identificamos qué consejos de los que nos han dicho siempre realmente son mitos y no sirven para ahorrar gasolina, enterate de cuales son:

Hay ciertas creencias que hablan de consejos para ahorrar gasolina en nuestro coche. Si bien es cierto que muchos pueden tratarse de información útil, también son leyenda urbana. Identificamos qué consejos de los que nos han dicho siempre realmente son mitos y no sirven para ahorrar combustible.

Precalentar el coche antes de manejar

Este consejo para ahorrar gasolina podría tener sentido hace años, pero parece que ahora se ha quedado desfasado. A los dueños de vehículos que ahora tienen varios años en sus chasis, los vendedores de concesionarios les recomendaban arrancar el vehículo con la llave siguiendo varias posiciones previas al encendido y antes de iniciar la marcha esperar un buen rato para moverse una vez el motor estaba en marcha. De acuerdo, pero hay que tener en cuenta que los coches nuevos, e incluso los no tan nuevos, emplean materiales, técnicas, ingenierías de motor, aceites y sistemas de lubricación que permiten que el coche esté rodando al segundo de ser arrancado. Olvídate de esperar por mucho que le hayan dicho que es bueno que el motor se caliente antes de mover el coche porque los modernos sistemas de arranque superaron este mito hace años. Al contrario. Si enciendes el motor y no mueves el coche hasta pasado un tiempo, lo que harás es desperdiciar gasolina durante ese intervalo en el que el automóvil estará quieto pero arrancado.

Apagar el coche en los semáforos

Normalmente esta creencia se debe a la confusión de un consejo que sí es útil y que nos dice que ante una retención en carretera que puede ser prolongada es conveniente apagar el motor del coche para ahorrar gasolina durante el rato en el que se está parado. Bien, puede que en esa situación sí sea útil apagar el motor de su coche, pero ante un semáforo en rojo apagar el motor no es efectivo para ahorrar combustible. Un semáforo dura en rojo entre unos 20 y 50 segundos y ese tiempo es muy poco para poder ahorrar en esa circunstancia. Apagar el coche y tener que volver a encenderlo en los semáforos hará que un coche gaste hasta un 10% más en combustible.

Gasolina cara es más efectiva que la barata

Las gasolinas premium pueden prolongar la vida de tu coche en cuanto a que unos materiales más completos circularán por las “venas” de su vehículo, pero realmente en lo que se refiere a gasto de combustible, no sólo se tratan de óleos más caros, sino que se gastan con la misma velocidad que una gasolina barata.

El mito de que la gasolina cara dura más que la barata (y por ello ahorraremos más) tal vez se deba a que se relaciona a las gasolinas de alto octanaje con unos combustibles que entregan más potencia en la explosión del motor y esto hace que el corazón de nuestro coche necesite menos cantidad de combustible para funcionar. No. Realmente el octanaje elevado de la gasolina (que es lo que la encarece) no tiene un impacto real en el consumo del coche, sí en la limpieza del líquido, pero no hará que ahorremos a corto plazo.

Los aditivos ayudarán a que la gasolina dure más

Olvida esta práctica porque puede ser incluso peligrosa. Existen algunos elementos como líquidos adicionales para la gasolina, gadgets y productos milagros de dudosa fiabilidad que prometen incrementar la duración de la gasolina que entra en el depósito de su coche. Pero realmente los milagros, sí existen, no se verán aquí.

Un cambio de marchas manual ahorra más que uno automático

Esta es una creencia que se empezó a extender justo cuando aparecieron los coches con los cambios de marcha automáticos. ¿Lo propagaría algún amante envidioso de las cajas de cambio manuales? El caso es que de hecho los cambios automáticos ofrecen una mejor economía de combustible e incluso una mejor conexión con el sistema de aceleración de nuestro coche.

Recuerda que, al final, ahorrar en gasolina es ahorrar dinero, pero no te dejes llevar por falsos mitos.

