MLB: Serie Mundial 2020 Dodgers vs Rays horario y dónde ver EN VIVO

Serie Mundial 2020 Dodgers vs Rays

Sigue la actividad en la Serie Mundial 2020 de la MLB entre Dodgers y Rays, misma que se mantiene empatada 2-2 luego de que los de Tampa Bay lograran una remontada épica en el cuarto juego.

Para el juego 5 de la serie, los Rays llegarán más motivados al encuentro, pues lograron superar el adverso marcador en más de una ocasión para finalmente consumar el triunfo por 8-7.

El cuarto juego se vio marcado por la polémica para los Dodgers debido a que el manager Dave Roberts decidió sacar a Julio Urías cerca del final del quinto episodio, situación que generó molestias en los aficionados. Por lo tanto, los angelinos deberán mover muy bien sus piezas si quieren recuperar la ventaja en la serie.

Para que no te pierdas el partido 5 de la Serie Mundial, aquí te decimos la fecha, horario y dónde ver en vivo el Dodgers vs Rays.

Fecha: Domingo 25 de octubre del 2020

Hora: 18:08 horas

Estadio: Globe Life Field

Fox Sports

ESPN

Canal 9

