Modifica Covid la Cuaresma

“Por primera vez en esta Cuaresma repartí las cenizas en pequeñas bolsas por familia por la contingencia sanitaria del Covid-19. Jamás lo había hecho y los oficios de Semana Santa son a puerta cerrada y la gente se quede en casa”, dio a conocer el padre Juan Sánchez Hernández, de la cuasiparroquia San Juan Diego, ubicada en el Kilómetro 14 de la Carretera Nacional.

Las actividades previas y posteriores que se llevan a cabo durante esta temporada, serán distintas para evitar aglomeraciones de personas en las capillas al sur de la localidad, dijo.

“La ceniza la he llevado cuando la solicitan y con mucho gusto se le da para algún enfermo en casa o persona que no pueda caminar, ahora esto fue generalizado en todas las capillas; tuve una celebración, pero con poca gente, no propicié que hubiera, además del frío y no exponer a la gente”, comentó.

Mencionó que al momento de imponer la ceniza personalmente, antes de tomarla debe aplicarse gel antibacterial y después de la imposición lavarse las manos y volverse a poner el gel.

Explicó que quien desee ceniza, podrá adquirirla en las capillas, llevarla y ponérsela en familia con cuidados extremos por la magnitud de la pandemia.

“Todavía el año pasado la ceniza nos agarró que apenas iba a comenzar, ahora es extremo, lo que empezamos hacer los oficios de Semana Santa y no hay fecha para que cambie esto y no tiene para cuando”, lamentó el sacerdote.

Las capillas que atiende el sacerdote Sánchez Hernández son en el km 18 Sagrado Corazón, San Agustín en el Fraccionamiento Haciendas San Agustín, Nuestra Señora de la Paz en el Fraccionamiento Valle Dorado.

San Rafael Guizar y Valencia en el Fraccionamiento Valles Elizondo, Cuasiparroquia San Juan Diego, capillas Señor de la Misericordia en el Fraccionamiento Palmares y Nuestra Señora de los Ángeles en la colonia Itavu donde las personas podrán solicitar las cenizas durante esta Semana Santa 2021.

“Este año es distinto debemos tener una cuaresma comprometida con Dios con los hermanos y conmigo mismo, orar, ayunar, dar limosna , hacer las obras de la misericordia , la abstinencia de la carne , cuidar a los demás y cuidarme en esta pandemia”, concluyó el padre Juan Sánchez Hernández.