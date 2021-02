Modifican horario de programa recreativo en Laredo, Texas

El muy concurrido y atendido programa gratuito de “Bicicletas Y Patines” y el uso sin costo de canchas públicas de tenis del Departamento Municipal de Parques y Recreaciones” cambia su horario y condiciones, con motivo del toque de queda y las medidas adoptada por la pandemia de Covid-19.

De acuerdo a la orden local de salud, que incluye un recogimiento de todos desde las 6:00 de la tarde los viernes, sábado y domingo del viernes 5 al lunes 8 y del viernes 12 al lunes 15 de febrero.

Las horas de operación de este programa y uso de instalaciones del deporte blanco se han modificado de acuerdo a las medidas sanitarias.

TE PUEDE INTERESAR: Sube violencia doméstica en Laredo, Texas en medio de la pandemia

El programa presta bicicletas de montaña en cinco parques municipales y se recomienda que los utilicen en los caminos de tales instalaciones municipales.

Todos los anotados al programa deberán utilizar cubrebocas, los adultos mayores deberán tener una identificación emitida por el gobierno de la ciudad, los menores de edad deberán ser acompañados por padre o tutor, para firmar un documento y proporcionar una identificación.

Se proporcionarán cascos a quienes pidan prestadas una bicicleta, las bicicletas deberán ser entregadas en los horarios fijados para ello, las bicicletas y cascos son sanitizados después de ser utilizadas.

COVID-19 UPDATE (02/07): 60 new cases. Hospitalization rate is at 35.5% (+5 hospitalizations from 02/06) with 78 patients in ICU. Stay home to slow the spread of COVID-19! For more details, visit https://t.co/sOOgae9daY #MaskUpLaredo #LaredoHealth #StopTheSpread #TackleCOVID19 pic.twitter.com/jVrl3rrLVr

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 7, 2021