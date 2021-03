Monarca la serie no tendrá tercera temporada, Netflix la canceló

Netflix confirmó que la serie de televisión Monarca no tendrá una tercera temporada como muchos seguidores del programa de televisión esperaban

Netflix confirmó que la serie de televisión Monarca no tendrá una tercera temporada como muchos seguidores del programa de televisión esperaban, pues la plataforma de streaming canceló más producción de este show televisivo, por su parte, actores como Osvaldo Benavides e Irene Azuela se despidieron de sus personajes, los hermanos Carranza, en sus respectivas redes sociales.

La plataforma de streaming confirmó a M2 que la serie producida por la actriz mexicana Salma Hayek será cancelada tras sólo dos temporadas en las que conocimos los secretos y conflictos de la familia Carranza, quienes ahora serán parte de esas series que veremos con emoción una y otra vez en Netflix.

Luego de una no tan exitosa segunda temporada, Osvaldo Benavides compartió que no ha tenido noticias de si la serie Monarca se renovará para una tanda de capítulos más en Netflix, por lo que se despidió del programa de televisión y agradeció a todos sus compañeros de rodaje por el trabajo que realizaron.

En redes sociales, el actor mexicano dijo que ante la falta de noticias, se despedía de Andrés Carranza, el personaje que interpretó en la serie de televisión, la cual cuenta con dos temporadas y se puede ver por la plataforma de streaming, Netflix y comentó estar orgulloso de haber participado en la serie.

“Ante la falta de noticias, me voy despidiendo de Andrés Carranza. Que grato proyecto. Gracias por todo Monarca y a todos los que estuvimos ahí. Que orgullo haber participado. Sale bye”, expresó Benavides.

En esa misma publicación sus compañeros de reparto como Juan Manuel Bernal comentó estar orgulloso de haber grabado la serie con todos sus compañeros maravillosos. Así como agradecer por la enorme satisfacción de darle a la audiencia un producto de primer mundo.

“¡Qué orgullo haberlo hecho con todo ese maravilloso crew! Eso no me lo quita nadie y la enorme satisfacción de darle al espectador un producto de primer mundo como pensamos que merecía toda Latinoamérica. Te quiero, bro. Adiós a los Carranza. Te abrazo”, expresó Juan Manuel Bernal.

Irene Azuela, su otra compañera de reparto le mandó un agradecimiento y palabras de apoyo, “I luv u. Hermano”, se lee en la publicación, por lo que Osvaldo le respondió “luv you back and forth sis!”.

La segunda temporada se estrenó el 1 de enero de 2021 en Netflix, donde aparecieron nuevos personajes como Fernanda Castillo, quien interpretó a Sofía Carranza en la serie de televisión.

