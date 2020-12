Monolitos metálicos: Artistas se atribuyen su autoría ¿Misterio resuelto?

El grupo de arte conceptual 'The Most Famous Artist' publicó en su sitio web y redes sociales fotos de los enigmáticos monolitos metálicos

El misterio de los monolitos metálicos que a lo largo de las últimas semanas aparecieron primero en el estado estadounidense de Utah, después en Rumania y luego en California, también en EE.UU., parece haber sido resuelto.

Un grupo de arte conceptual conocido como ‘The Most Famous Artist’ publicó este viernes en su sitio web y cuentas de redes sociales varias fotos que se atribuyen el mérito de los monolitos.

Monolitos metálicos causaron expectativas

Primero, en la cuenta de Instagram de The Most Famous Artist se publicó una foto de un monolito en un carrito cerca de un almacén. “¿Algún coleccionista interesado en un monolito alienígena oficial? Pedimos 45.000 dólares“, escribieron.

Después, el grupo publicó una imagen del monolito encontrado en Utah junto con las especificaciones de la obra de arte, su precio y promesas de que la entrega tardará de cuatro a seis semanas.

A su vez, la foto del monolito de California apareció en el sitio web del colectivo, donde también están publicadas las del monolito en el carrito y el de Utah.

Cuando los seguidores preguntaron en los comentarios de Instagram: “¿Fuiste tú?”, la cuenta respondió: “Si diciendo ‘tú’ se refieren a nosotros, sí”.

No obstante, ni en sus redes sociales ni en el sitio web se ve ninguna imagen del monolito de Rumania. El portal Mashable le preguntó al fundador del grupo, Matty Mo, si estaba conectado con los otros dos y este respondió que “solo tenía espacio para tres fotos en el sitio”.

“La mejor manera de terminar este jodido año”

Mashable también señaló que Mo no confirmó ni negó que se estuviera atribuyendo el mérito, y tampoco compartió pruebas adicionales. “No puedo decir mucho debido a los aspectos legales de la instalación original”, señaló el artista al portal.

VIDEO: Aparece en Rusia un cuarto monolito metálico y esta vez hay una explicación de por qué fue instalado

“Puedo decir que somos bien conocidos por hacer acciones de esta naturaleza y ahora estamos ofreciendo auténticos objetos de arte a través del [sitio web] Monoliths-as-a-service. No puedo emitir imágenes adicionales en este momento, pero puedo prometer más sobre esto en los próximos días y semanas”, agregó Mo, quien una vez transformó el famoso letrero de ‘Hollywood’ en Los Ángeles para que dijera ‘Hollyweed’, que se puede interpretar como ‘hierba sagrada’.

Explicando el motivo detrás de la instalación de los monolitos, Mo declaró: “Qué mejor manera de terminar este jodido año que dejar que el mundo piense brevemente que los extraterrestres habían contactado con nosotros para después quedar decepcionados de que no haya sido más que una nueva acción de The Most Famous Artist”.

Entre tanto, la cuenta de Instagram del colectivo hizo más publicaciones respecto a los monolitos, incluyendo un video con una representación virtual tridimensional.

El grupo también publicó la foto de lo que dicen que es el cuarto monolito, ubicado cerca del Parque Nacional de Árboles de Josué, en California.

Además, al final del día The Most Famous Artist mostró a un artista en el proceso de crear uno de los monolitos. “¿Quieren decir que no eran alienígenas?”, escribió el grupo.

