Montan protesta maestros del Cobat-01

Al menos 45 docentes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas -SUTSPET- del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas plantel 01, trabajan bajo protesta ante los retrasos en el pago de bonos y otras prestaciones que debieron estar cubiertas desde junio.

La mañana del martes, un pequeño grupo de maestros representantes sindicales, colocaron una manta dirigida al gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, para exigirle una respuesta y solución a la problemática que viven desde hace más de ocho años.

“Los bonos que se nos deben, corresponden al retroactivo salarial de este año al incremento, además del bono de superación docente que no se ha pagado y al pago de bono de antigüedad del que se hicieron acreedores algunos compañeros. No tenemos información de cuándo se realizará este pago. Hemos pedido que se gestione y no nos han dado respuesta”, dijo Silvia Elena Pérez Gómez, delegada sindical.

La situación es similar en los otros planteles del Cobat -18 y 23- no sólo en Nuevo Laredo, sino en todo el estado se padece la misma problemática, retraso en pagos, categorización, compactación de carga horaria, respeto y aplicación de escalafón, entre otros beneficios legales que corresponden a los trabajadores.

“Creo que aquí el problema más fuerte que tenemos es la incertidumbre de no tener la información oficial de cuándo se realizarán estos pagos, necesitamos un documento oficial, que nos dé una certeza y esta manta es con esa intención de decirle al gobernador a las autoridades, a quien corresponda que no podemos vivir con esta incertidumbre. Todos tenemos gastos que hacer y para eso cumplimos con nuestro trabajo”, señaló Jorge Alberto Rodríguez Posadas, secretario de Trabajo y Conflictos Suspet.

Los docentes, manifestaron que su intención no es dejar de trabajar, sino expresar a las autoridades que requieren una solución a sus procesos, sin quedarse detenidos en el proceso profesional por tantos años.

Rodríguez Posada tiene 20 años en la labor docente frente al sistema Cobat y más de seis años sin poder ascender dentro del mismo sistema. En el 2012, dijo se lanzó una convocatoria que al final no se llevó a cabo.