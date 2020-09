Estas son las características del mosquito que transmite dengue y zika

El mosquito del dengue y zika vive en nuestras casas y alrededores. Es decir: no se cría en charcos, zanjas, lagos, lagunas o ríos.

El mosquito Aedes aegypti de dengue y zika vive en nuestras casas y alrededores. Es decir: no se cría en charcos, zanjas, lagos, lagunas o ríos, en esos lugares se crían otras especies de mosquitos que no transmiten estas enfermedades per los que son perjudiciales para la vida humana.

No te olvides que a mayor cantidad de mosquitos, aumenta el riesgo de transmisión en la comunidad. Para poder combatirlo, es importante que conozcas su comportamiento.

mosquito del dengue y zika

¿Dónde se esconde el mosquito del dengue y zika?

En el exterior de tu casa: elige lugares frescos y oscuros. Los objetos que contengan agua limpia como canaletas, botellas, baldes, palanganas, baldes, bebederos, lonas o bolsas arrugadas, tambores, cubiertas de automóviles o tanques de agua, pueden ser utilizados por la hembra para depositar sus huevos. Por eso es importante mantenerlos limpios y secos.

En el interior de tu casa: se esconde en lugares oscuros, bajo las camas, los muebles, cortinas, etc. Por eso, cuando uses insecticidas, es importante rociar esas zonas de la casa y no hacerlo al aire.

¿Cómo lo reconozco al mosquito del dengue y zika?

Para reconocer el mosquito, debemos prestar atención a las manchas blancas que lleva en su dorso y patas. Si bien esta especie de mosquito es transmisora del virus de dengue y zika, solo lo transmiten si antes picaron a otra persona con el virus.

¿El mosquito del dengue y zika sólo vive en casas?

Este mosquito del dengue y zika también se puede criar en departamentos, oficinas, escuelas y hospitales. No necesariamente las casas con patio son las únicas en las que habita este mosquito. Por ejemplo, un balcón que tenga macetas, floreros y plantas, o frascos con agua también son espacios propicios para que la hembra deposite sus huevos.

¿Cómo puedo adecuar mi casa?

Incorporando mosquiteros en puertas y ventanas. Tapando tanques de agua y aljibes. Reemplazando el agua de los floreros por arena húmeda. También, usar repelentes sobre la piel expuesta y la ropa, utilizar mangas largas y pantalones largos, son buenas medidas para evitar picaduras.

Fuente: http://www.msal.gov.ar/vivamoslibresdemosquitos

Mosquito del dengue y zika