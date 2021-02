VIDEO: Motor de un avión explota en pleno vuelo

Momentos de terror: Motor de un avión se incendia en pleno vuelo (VIDEO)

Un avión de United Airlines que viajaba a Honolulu sufrió el sábado una falla de motor poco después de su despegue del aeropuerto internacional de Denver en Estados Unidos y lanzó escombros durante su regreso a salvo a la pista de aterrizaje, dijo la Administración Federal de Aviación (FAA).

El dramático momento fue captado por pasajeros quienes estaban totalmente aterrados ante la falla mecánica; hasta el momento no se han determinado las causas.

A passenger on United 328 took this video of flames shooting out from the engine. Some people told me they said prayers and held their loved ones' hands as they looked out the window. Flight was on its way to Hawaii from Denver. Glad everyone onboard is safe #9News pic.twitter.com/c8TNYlugU2

— Marc Sallinger (@MarcSallinger) February 20, 2021