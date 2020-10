Muere actriz quien interpreto a ‘Berta’ en ‘Two and a half men’

La actriz estadounidense Conchata Ferrell, conocida por interpretar a ‘Berta’ en la exitosa serie “Two and a half men”

La actriz estadounidense Conchata Ferrell, conocida por interpretar a ‘Berta’ en la exitosa serie “Two and a half men” (Dos hombres y medio), perdió la vida este martes 13 de octubre a los 77 años de edad.

De acuerdo con el medio Deadline, la intérprete falleció debido a complicaciones en su salud derivadas de un paro cardíaco, del cual fue víctima hace cuatro meses.

Según reportó el medio especializado en espectáculos, la actriz murió este martes pacíficamente rodeada de sus familiares más cercanos en el Hospital Sherman Oaks en California, Estados Unidos.

Conchata Ferrell, de “Two and a Half Men”, murió a los 77 años por complicaciones cardíacas. pic.twitter.com/q9lKVIg61X — PopHaus 🏠💕 (@pophausfan) October 13, 2020

La triste noticia fue confirmada por la página de Two and a half men en sus redes sociales, donde agradecieron a Ferrell por su trabajo y sus risas brindadas.

“Nos entristece la pérdida de Conchata Ferrell y agradecemos los años que nos trajo risas como Berta que perdurarán para siempre”, escribió.

La actriz alcanzó la fama gracias a su papel de Berta, una ama de llaves en la exitosa comedia de CBS, incluso este papel le otorgó dos nominaciones al Emmy como actriz de reparto en 2005 y 2007.

Conchata también es conocida por su participación en series como ‘Good Times’, ‘E/R’, ‘Grace y Frankie’, ‘Buffy the Vampire Slayer’ y ‘BJ and The Bear’. Además, por su papel de Susan Bloom en ‘L.A. Law’ consiguió otra nominación al Emmy en 1992.

