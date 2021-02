Muere boxeador tras ser noqueado en pelea benéfica

Un boxeador falleció a causa de las graves heridas que sufrió al ser noqueado por su contrincante durante un combate

TE PODRIA INTERESAR: ‘Messi ha arruinado al club’: Leo tomará acción legal tras publicación de su contrato millonario

Un boxeador falleció el pasado domingo en un hospital de la ciudad de Karachi (Pakistán) a causa de las graves heridas que sufrió al ser noqueado por su contrincante durante un combate que se disputó el pasado fin de semana en el país asiático, informan medios locales.

Durante la pelea celebrada en un club privado, el púgil Muhammad Aslam Khan quedó inconsciente luego de recibir un fuerte golpe de izquierda en el cuarto asalto por parte de su oponente, Wali Khan Tareen. En las imágenes del evento difundidas en redes sociales se puede ver como Aslam se desploma sobre la lona.

El joven deportista, reconocido por participar en competiciones de kickboxing para Pakistán, fue trasladado de urgencia a un hospital privado para recibir tratamiento médico, pero sucumbió a las heridas.

Pakistan: Boxer Aslam Khan dies after knockout blow. In an unfortunate incident, professional boxer Aslam Khan passed away in Karachi after being knocked out in a fight. pic.twitter.com/y6cOSSFBOA

— Moises Lopez (@chapoisat) February 1, 2021