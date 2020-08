Muere concursante de ‘RuPaul’s Drag Race’

Este jueves 20 de agosto ha muerto Chi Chi DeVayne, concursante de ‘RuPaul’s Drag Race’. La de Louisiana llevaba batallando desde el año 2018 con la esclerodermia que le habían diagnosticado, que en las últimas semanas había derivado en una neumonía. Ingresada primero en julio por un fallo en el riñón, Chi Chi recibió el alta y regresó a mediados de agosto, en esta ocasión con fatal resultado.

La esclerodermia es un conjunto de enfermedades raras que afectan a la piel. Aunque puede manifestarse de formas diversas, en general provoca la sobreproducción de colágeno, engrosando los tejidos bajo la piel y, en ocasiones, los órganos internos y los vasos sanguíneos. No existe cura pero sí tratamientos para paliar los síntomas, entre los que se encuentran el endurecimiento y estiramiento de la piel.

Nacida un 24 de septiembre de 1985, Zavion Davenport saltó a la fama convertido en Chi Chi DeVayne cuando fue seleccionado para participar en la octava edición de ‘RuPaul’s Drag Race’. Desde el principio destacó por su gran creatividad pese a su escasez de recursos debido a su humilde origen, llegando casi a la final. Por este motivo, regresó a la tercera edición de ‘All Stars’, ya transformada en una reina con más glamour.

"I am heartbroken to learn of the passing of Chi Chi DeVayne.

I am so grateful that we got to experience her kind and beautiful soul.

She will be dearly missed, but never forgotten. May her generous and loving spirit shine down on us all." –RuPaul (1/2) pic.twitter.com/iN3oT3R2dG

— RuPaul's Drag Race (@RuPaulsDragRace) August 20, 2020