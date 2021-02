Muere hombre accidentado al este de Laredo, Texas

Murió el hombre accidentado la tarde de este lunes 1 de febrero, en choque entre camioneta y tráiler, ocurrido 10 millas al este de Laredo sobre la carretera 359, se llamaba Emilio González Miranda, tenía 43 años y era de El Paso, Texas.

Erick Estrada, Sargento y Portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS por sus siglas en inglés) informó de la fatalidad ocurrida este pasado lunes primer día de mes, a las 02:20 de la tarde, en la milla 814, que corresponde a un punto 10 millas al este del bulevar bob Bullock, sobre la carretera que conectacon Freer, Texas y Houston.

“La investigación preliminar indica que un camión Freightliner, modelo 2015, con caja remolque Landoll, año 2017, hacia alto sobre la cinta, señalando con sus luces laterales que voltearía al norte, esd ecir hacia su izquierda, viajando de oeste a este (Laredo como hacia Freer)”, dijo el Vocero del DPS.

Y en eso llegó por atrás una camioneta “pick up” modelo Ford F-250, año 2019, iba en el mismo sentido vial y pegó contra la parte posterior de la caja tráiler, con el frente de la pick up.

Se supone que el hoy occiso falló en controlar la velocidad de su vehículo y alcanzó al tractor trailer.

Se había dicho que el lesionado había sido volado en helicóptero-ambulancia a un hospital de San Antonio, Texas, pero no, ya se confirmó que murió en un nosocomio local.

El DPS continúa con la investigación, dijo el Sargento Erick Estrada.

