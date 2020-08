Muere en ‘supermercado’, lo tapan con paraguas y continúan labores

BRASIL.- Un hombre murió en una tienda Carrefour Brasil en el estado de Recife, en el noreste del país, pero su cuerpo fue dejado en el piso cubierto con paraguas y rodeado de cajas de cartón mientras la tienda seguía abierta al público, lo que causó indignación en las redes sociales.

El incidente ocurrió el 14 de agosto, pero salió a la luz esta semana, en medio de una avalancha de críticas en las redes sociales de que el cuerpo no fue retirado y que la tienda no cerró.

Carrefour Brasil se disculpó el miércoles y dijo a Reuters en un comunicado que su manejo del incidente fue inapropiado.

“La empresa se equivocó al no cerrar la tienda inmediatamente después de lo sucedido para esperar el servicio funerario, así como al no encontrar la forma correcta de cuidar el cuerpo”, apuntó.

Según Carrefour, el hombre era un representante de ventas que se enfermó dentro de la tienda, al que le dieron primeros auxilios y luego se llamó a una ambulancia. Después de la muerte de la persona, Carrefour dijo que “siguió las pautas para no sacar el cuerpo de su lugar”.

@peamonteiiro O inesperado falecimento do Sr. Moisés Santos, vítima de um infarto, foi muito triste para nós do Carrefour. Sentimos muito e, por conta do ocorrido, revisitamos os protocolos para implementar a obrigatoriedade de fechamento das lojas para fatalidades como essa.

— Carrefour Brasil (@carrefourbrasil) August 18, 2020