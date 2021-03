VIDEO: Muere jugador de hockey tras golpe en la cabeza con disco

Un joven jugador de hockey en Rusia murió tras recibir un golpe en la cabeza con un disco (puck) durante un partido entre el Dinamo San Peterburgo, equipo con el jugaba, y el Lokomotiv.

De acuerdo con un comunicado del club, el jugador de nombre Timur Faizutdínov de apenas 19 años, recibió el golpe el pasado 12 de marzo dentro de un partido de la liga juvenil de hockey que se llevó a cabo en la ciudad de Yaroslavl.

El joven, quien además era capitán del Dinamo, fue atendido de emergencia en la misma pista de hielo, posteriormente fue hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico grave.

A pesar de que fue atendido de inmediato, el jugador llegó inconsciente al hospital donde los médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida.

19-year-old MHK Dynamo St. Petersburg defenseman, Timur Faizutdinov, took a puck to the head vs. Loko Yaroslavl and is currently fighting for his life at the hospital. He's played 183 games for the Junior club and was named the captain at the start of the season. pic.twitter.com/oQ9vpZUUct

— Dylan Griffing (@GriffingDylan) March 12, 2021