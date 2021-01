Muere de covid maestra que había compartido video viral

Zelene Blancas era maestra de primer grado en la escuela primaria Dr. Sue A. Shook en El Paso, Texas. Su sonrisa y actitud positiva son lo que su familia y la comunidad escolar recuerden mientras lamentan la pérdida de una querida maestra.

Zelene Blancas, maestra de primer grado en la escuela primaria Dr. Sue A. Shook en El Paso, Texas, murió el lunes, le dijo su familia a CNN. Tenía 10 años en su carrera como maestra.

Blancas dio positivo por coronavirus el 20 de octubre y días después, fue hospitalizada, le dijo a CNN su hermano, Mario Blancas. Después de semanas de mostrar signos de recuperación y tomar medidas por su cuenta, sus niveles de oxígeno bajaron y fue intubada el 22 de noviembre.

La mujer de 35 años, por lo demás saludable, nunca salió del respirador, dijo su hermano. Pasó dos meses en el hospital antes de morir por complicaciones de covid-19, dijo su familia.

«Ella era como mi Mujer Maravilla», dijo Mario Blancas. «Ella era mi columna vertebral, y era como mi segunda madre a pesar de que solo estamos separados por cuatro años (de edad)».

La forma en que vivió su vida y cómo difundió un mensaje de bondad a sus estudiantes y a todos los que la rodean es cómo su familia quiere recordar a Zelene, dijo.

«Aunque a veces ser maestra es un poco difícil… ella siempre miró (la vida) de manera positiva», dijo Blancas. «No lo sabía hasta ahora, pero ella era un ángel andante».

Zelene Blancas deja atrás a sus padres, Gloria Luna y Víctor Blancas, su hermano y su sobrina, Natalia. Sus bebés eran sus dos perros, Rocky y Chico.

La familia organizó una campaña de GoFundMe para recaudar dinero para sus gastos médicos durante su estadía prolongada en el hospital. La familia planea celebrar un funeral para Zelene el 8 de enero, dijo su hermano.

Ella enseñó a sus alumnos a ser amables

La maestra bilingüe llamó la atención nacional hace dos años cuando su video de estudiantes despidiéndose obtuvo más de 22 millones de visitas. Les enseñó a sus alumnos a ser amables, dijo a CNN la directora de la escuela, Cristina Sánchez-Chavira.

What a nice way to end our week!! ❤️😊 #TeamSISD #ShookTranscends @DSShook_ES @SocorroISD pic.twitter.com/i4I762ELr2

— Ms. Blancas (@blancas_DSSE) November 30, 2018