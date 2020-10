Pleito en redes sociales termina en tiroteo y con una menor muerta

Lo que comenzó como un pleito en redes sociales, terminó en tragedia luego de que una menor de 16 años perdiera la vida y dos personas más resultaran heridas tras ser atacadas en un tiroteo en la ciudad de Houston, Texas.

De acuerdo con la policía de Houston, el tiroteo fue resultado de una pelea en redes sociales entre las víctimas y un grupo de personas que las atacaron dejando provocando la muerte de la menor e hiriendo a un hombre y una mujer que la acompañaban.

Las autoridades de Houston dijeron que de momento nadie ha sido detenido en relación con este tiroteo.

La policía dijo que la víctima adolescente, una mujer de 20 años y un hombre de 22 años llegaron para confrontar al grupo con el que estaban en desacuerdo en las redes sociales en la cuadra 10800 de Sharpview Drive, que está cerca de la intersección de Wilcrest Drive y Bellaire Boulevard.

Cuando llegaron, un hombre en otro automóvil abrió fuego, matando al adolescente e hiriendo a las otras dos víctimas, de acuerdo con el reporte policial. Se espera que las personas heridas sobrevivan al ataque pues se reportan estables y fuera de peligro.

El hombre que abrió fuego luego huyó de la escena en un sedán de cuatro puertas marrón o rojo con otras dos mujeres adentro, dijo la policía.

Westside officers are on a shooting at 10000 Sharpview Dr. Two Gunshot victims. One is deceased, and the other was taken to an area hospital in critical condition.#HouNews

CC4

— Houston Police (@houstonpolice) October 26, 2020