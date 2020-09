A sus 54 años, fallece miembro del programa ‘Jackass’

ESTADOS UNIDOS.- Recientemente se dio a conocer que Stevie Lee, quien fue un miembro importante del programa ‘Jackass’, falleció a los 54 años.

Su familia abrió una página en Go FoundMe para recaudar fondos para el funeral.

El también luchador, apodado “Puppet The Psycho Dwarf”, integró el reparto de Jackass 3D en 2010, para realizar bromas y actividades irreverentes junto con Johnny Knoxville y Bam Margera.

It is with great sadness that we learn of the passing of Stevie Lee, better known as "Puppet The Psycho Dwarf" in the early days of TNA. We send our deepest condolences to his friends and family. pic.twitter.com/tdVdCFkNCJ

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) September 10, 2020