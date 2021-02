Muere un niño en Texas; familia asegura que de frío

Compartir esta publicación













La familia Piñeda llevaba dos noches en la ciudad de Conroe, Texas, durmiendo en una casa móvil que no tenía electricidad. El martes pasado, cuando se despertaron, encontraron a Cristian un niño de 11 años de edad, muerto. Según su familia, fue a causa de las bajas temperaturas que ha dejado la tormenta invernal que ha azotado al país.

Según narró María Piñeda, la madre de Cristian a Univision Noticias, recientemente había pagado para que trajeran a Cristian desde Honduras hasta Houston para estar juntos.

El lunes pasado, María asegura que estuvo conviviendo con su hijo. “Temprano estuvimos afuera, le tomé fotos, todo bien. Estuvimos jugando por la noche, nunca me imaginé que esto iba a pasar”, dijo Piñeda con pesar.

TE PUEDE INTERESAR: Usuarios de TikTok en Texas suben videos de desastres en tuberías

María incluso mostró un video en las que se observa a Cristian jugando en la nieve bien abrigado.

Esa noche, Cristian se fue a dormir con el termómetro marcando 12 grados Fahrenheit en la ciudad de Houston cubierto de cobijas sin calefacción a falta de electricidad. Su madre aseguró que lo acomodó junto a otro niño de 3 años en la cama.

Fue la mañana del martes cuando María halló a Cristian sin signos vitales en la habitación en la que dormía.

“Él estaba bien. Jamás me imaginé esto. Creemos que por el frío porque él estaba todo bien. Él cenó, jugó y se acostó. Me dijo ‘ya me voy a dormir'”, sostuvo.

La familia reportó la muerte de Cristian a las autoridades el mismo martes.

En este momento, María se encuentra esperando los resultados de la autopsia que le indique cuál fue la causa del fallecimiento del menor.

Mientras espera los resultados, María Piñeda aseguró que lo que quiere es que el cuerpo de su hijo sea repatriado a Honduras para que pueda descansar con sus abuelos.

“Mi deseo era seguir con él. Ya estaba crecido. Teníamos muchos planes con él”, aseguró la madre a bordo de la casa móvil.

La familia indicó que están esperando los resultados de la autopsia para confirmar que falleció por las bajas temperaturas.

TE PUEDE INTERESAR:

Debido a los apagones provocados por la helada, el martes los hoteles en #NuevoLaredo llegaron al tope de hospedaje permitido en pandemia con huéspedes locales y de #Laredo, #Texas https://t.co/fljjHhlF8o — El Mañana (@ElMananaOnline) February 18, 2021