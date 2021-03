Muere niño ahogado en hotel de Houston; sospechan de madre y su novio

Compartir esta publicación













Un niño de 8 años murió ahogado en el baño de un hotel en la ciudad de Houston y la policía se encuentra interrogando a la madre y su novio ya que sospechan se trate de un homicidio.

De acuerdo con la policía, el incidente ocurrió en el hotel Quality Inn & suites, ubicado en la cuadra 2900 de W. Sam Houston Parkway, la noche del martes.

Las autoridades recibieron una llamada de emergencia alrededor de las 11:00 de la noche donde reportaban que un niño se había ahogado en una habitación ubicada en el segundo piso del hotel.

Paramédicos llegaron al lugar y de inmediato realizaron reanimación cardiopulmonar al pequeño de 8 años, posteriormente lo trasladaron a un hospital donde más tarde fue declarado muerto.

W. Baimbridge, sub jefe del Departamento de Policía de Houston informó que la madre biológica y su novio estaban en la habitación del hotel en el momento del ahogamiento.

“Creemos que esto está relacionado con la violencia doméstica, y estamos investigando esto ahora con nuestra división de homicidios; sospechamos juego sucio”, dijo Baimbridge.

Homicide: 2900 W Sam Houston Pkwy. Drowning death of juvenile child. Investigation ongoing. #hounews CC8 — Houston Police (@houstonpolice) March 24, 2021

“Estamos observando a la mamá y al novio; y los estamos entrevistando en este momento”; agregó.

Tanto la madre como el novio fueron detenidos.

Actualmente, no se han anunciado cargos ni nombres. La policía dijo que la familia no vivía en el motel y que no era un alquiler a largo plazo.

Se espera que la policía dé a conocer más información en el transcurso del día.

