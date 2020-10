Muere Sean Connery, el primer James Bond

Compartir esta publicación













El destacado actor británico Sean Connery, quien interpretó al legendario agente James Bond en siete películas, murió este sábado a la edad de 90 años, informó su familia.

El Espectador: Murió el actor escocés Sean Connery, considerado el “mejor James Bond”. https://t.co/WH4yKtV2ZO — José Modesto Barros Romo (@barrosromo) October 31, 2020

El actor fue el primero que llevó el papel del agente 007 a la gran pantalla, apareciendo en siete films de la saga.

Durante su carrera como actor, que duró varias décadas, ganó un Oscar, dos premios Bafta y tres Globos de Oro.

Connery también es conocido por sus papeles en péliculas como The Hunt for Red October (La caza del Octubre Rojo), Indiana Jones and the Last Crusade (Indiana Jones y la última cruzada) y The Rock (La Roca).

La crítica cinematográfica lo ha calificado en varias oportunidades como el mejor actor que ha interpretado a Bond, el agente 007 en la franquicia.

EL DATO

Sir Thomas Sean Connery (Edimburgo, Escocia; 25 de agosto de 1930 – Bahamas; 31 de octubre de 2020), conocido artísticamente como Sean Connery, fue un actor y productor de cine británico que ganó, entre otros premios, un premio Óscar, dos premios BAFTA (uno de ellos un BAFTA Academy Fellowship Award) y tres premios Globo de Oro.[cita requerida]

Gran parte de su fama fue gracias a su personaje de James Bond, que interpretó en siete películas entre 1962 y 1983 (seis películas producidas por Eon Productions, así como Nunca digas nunca jamás, una nueva versión de Operación Trueno producida por Warner Bros.) En 1988, Connery ganó el premio Óscar al Mejor Actor de Reparto por su papel en The Untouchables.3​ Su carrera en el cine también incluye películas tales como Marnie, Robin y Marian, The League of Extraordinary Gentlemen, Indiana Jones y la última cruzada, La caza del Octubre Rojo, El hombre que pudo reinar, El nombre de la Rosa, Highlander, Asesinato en el Orient Express, Dragonheart: corazón de dragón, y La Roca. Sean Connery fue nombrado “Knight Bachelor” por la reina Isabel II en julio de 2000.4​5​ Connery ha sido encuestado como “The Greatest Living Scot” (“El escocés más grande”).6​ En 1989, fue proclamado como “The Sexiest Man Alive” (“El hombre vivo más sexy”) por la revista People, y en 1999, a los 69 años, fue votado como “The Sexiest Man of the Century” (“El hombre más sexy del siglo”)