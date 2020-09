Muere otro soldado de Fort Hood: joven colapsa en pleno entrenamiento

ESTADOS UNIDOS.- Funcionarios del Ejército informaron que otro soldado ha muerto en la base militar de Fort Hood; con lo que suman 28 muertos por diversas causas durante este año .

Corlton L.Chee, de 25 años, de Pinehill, Nuevo México, murió el 2 de septiembre, después de colapsar durante un entrenamiento físico el 28 de agosto, según detalla American Military News.

El mismo medio reporta que Chee murió rodeado de su familia.

“Nuestro equipo está devastado por la pérdida de Pvt. Chee. Corlton era un Trooper increíble y estaba tan lleno de vida y potencial”, dijo el teniente coronel Ron Sprang.

Another Fort Hood soldier has died, five days after he collapsed following physical training https://t.co/ucFSmkuOmU pic.twitter.com/tPuMOadDLp

— CBS News (@CBSNews) September 5, 2020