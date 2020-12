Muere en soledad, pero su fiel perrita nunca lo abandonó

Compartir esta publicación













Fue leal hasta el último momento, “Comina” una perrita criolla defendió a su amo incluso después de haber muerto en soledad en una humilde vivienda de la colonia Constitucional.

Pablo de 74 años vivía solo, solamente su fiel amiga “Comina” lo acompañaba en su andar diario, pero un día ya no despertó más, Pablo había muerto a causa de sus problemas de alcoholismo y complicaciones de la diabetes, pero “Comina” jamás se separó de él.

“Comina” luchó con elementos periciales para evitar que se llevaran el cuerpo de su amo

Fue una vecina quien lo encontró en su casa de la colonia Constitucional y quien además lo frecuentaba para cuidar de él, ya que no tiene familiares en Nuevo Laredo, vivía solo con su amada perrita.

La vecina avisó a las autoridades y cuando acudieron para recoger el cuerpo de Pablo, “Comina” no lo abandonó, luchó hasta el final para que no se llevaran el cuerpo de su amigo, lo defendió pues no entendía lo que pasaba, ella solo miraba que se lo estaban llevando y lo quería evitar.

TE PUEDE INTERESAR: Extienden de nuevo cierre de puentes internacionales

Finalmente, los elementos de servicios periciales lograron levantar el cuerpo de Pablo y ahora la leal perrita quedó sola en la humilde casa que compartía con su amo, triste y esperando el regreso de su amo, un regreso que ya no será.

Esta fue la humilde vivienda donde murió Pablo acompañado de su perrita “Comina”

Pablo y “Comina” vivían solos y de manera muy humilde, pero nunca les faltó alimento ni cobijo, ya que los vecinos conocían su situación y siempre vieron por ellos, pagando incluso los recibos de agua y luz para que vivieran de manera digna.

El hombre de 74 años estaba solo en Nuevo Laredo, pues toda su familia radica en el estado de San Luis Potosí, razón por la que además de su fiel mascota, una vecina lo cuidaba.

Buenos días 🤗 hoy es VIERNES 11 de diciembre, santo de Dámaso. La temperatura en este momento, en Nuevo Laredo, 20 grados. Te compartimos la portada de hoy 📰 Visita nuestro sitio para más noticias https://t.co/R5HiZCjAnf 📱 pic.twitter.com/XtwojiY7sE — El Mañana (@ElMananaOnline) December 11, 2020