Muere voluntario en prueba de vacuna AstraZeneca

Murió una persona que fue voluntaria en una prueba clínica de la vacuna contra el coronavirus Covid-19 que desarrolla AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

Anvisa, la autoridad de salud de Brasil, indicó este 21 de octubre que la víctima es un hombre y que había recibido los datos de una investigación del tema.

De acuerdo con la agencia Reuters, la Universidad Federal de Sao Paulo -que ayuda a coordinar los ensayos de fase 3 en Brasil con AstraZeneca- indicó que el voluntario era de nacionalidad brasileña.

Anvisa señaló que las pruebas en Brasil seguirán su camino a pasar de la muerte del voluntario.

A finales de septiembre, el laboratorio británico AstraZeneca informó que cuenta con la capacidad de fabricación de 3 mil millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus.

De acuerdo con la farmacéutica, lo anterior representaría prácticamente el 40 por ciento de la población mundial, una vez que la vacuna contra el Covid-19 esté probada y avalada por autoridades sanitarias.

Asimismo, AstraZeneca sostuvo que aún se negocia con gobiernos de diversos países para aumentar su capacidad de producción de la inmunización.

En tanto, la muerte del voluntario se da hoy, pese a que el pasado 9 de septiembre, se informó que la vacuna contra el Covid-19 de no ha provocado “eventos adversos graves” entre los pacientes a los que se les ha aplicado en Brasil.

La información se divulgó luego de que el laboratorio frenara los ensayos clínicos en Reino Unido por “una enfermedad inexplicable” en un voluntario.

“En Brasil, no hay relatos de eventos adversos graves en voluntarios”, dijo Anvisa, que dijo que ya está en contacto con el laboratorio AstraZeneca para el acceso a la totalidad de las informaciones.

