Muere el youtuber Héctor Mickeith, conocido como ‘Juanito Sirena’

Compartir esta publicación













Héctor Mickeith, el actor y youtuber que se volvió famoso por su personaje de Juanito Sirena, falleció este lunes; así lo anunció uno de sus amigos más cercanos, el creador de contenidos Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro.

“No sé a dónde vamos cuando nos vamos. Espero podamos ver un rato lo qué pasó después de que nos fuimos y, si es así, este perro fue una verga y siempre con toda la actitud por salir adelante. Gracias por todo Héctor Mickeith. Te extrañaremos y te quiero amigo. QEPD”, compartió Gabo en su cuenta de Twitter.

No sé a dónde vamos cuando nos vamos. Espero podamos ver un rato lo qué pasó después de que nos fuimos y si es así, este perro fue una verga y siempre con toda la actitud por salir adelante. Gracias por todo @Hectormickeith te extrañaremos y te quiero amigo. QEPD pic.twitter.com/8KeRnXpcj9 — GABOREVER (@werevertumorro) August 17, 2020

Además, en su cuenta de Instagram, el también gamer compartió más pensamientos sobre la partida de su amigo ‘Juanito Sirena’, con quien generó numerosos videos para YouTube.

“Últimamente han sucedido cosas malas para todos. Ha habido muchas pérdidas humanas y entre ellos gente cercana a mí. Hoy, por medio de Instagram, me avisa alguien que falleció un amigo. Yo no sabía. Le pregunté a otro compa para que me confirmara y sí. Ustedes lo conocen o conocían: él era Juanito en mi canal. Héctor tenía un problema desde que nació y fue haciéndose más grave. El día de hoy falleció”, externó.

“A final de cuentas, lo que nos deben enseñar estas personas que ya no están, es a vivir. Héctor ya está descansando, está en paz. Es un güey que lo quise un chingo: apoyó muchísimo todo esto, nosotros a él”, contó.

“Y de hecho ya había gente que me conocía así de ‘Es el que sale con Juanito’. Ya me conocían por él. Siempre salió adelante a pesar de todo y se le va a querer un chingo siempre. No sé en qué crean, pero mándenle una oración, lo que sea que ustedes crean”, agregó.