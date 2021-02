Frio mortal; mueren tres por hipotermia en Houston

Dos personas en Houston y otras en el área de Crosby murieron de hipotermia en sus casas, según informó este jueves el Instituto de Ciencias Forenses del Condado Harris.

Carrol Anderson murió en una residencia de Crosby, una población 30 millas al este del centro de Houston. Jimmie Gloud y Mary Geee murieron en residencias de Houston, según reportó el instituto.

Hipotermia fue la causa principal de las muertes en cada uno de los casos, que fueron declarados accidentes, según los archivos.

No se ha determinado el momento exacto en que murieron las personas.

Con estas muertes, así como otras nueve reportadas el jueves en los condados de Galveston y Brazoria, suman 25 las personas que han fallecido por causas relacionadas con el clima extremo en el área de Houston.

Entre las 25 víctimas se incluye a un hombre que fue encontrado muerto el jueves en un lote de estacionamiento al norte del Condado Harris.

The deceased body of an adult man, wearing no shoes or socks, has been discovered at a parking lot located 3701 Aldine Mail Rd @ JFK Blvd. @HCSOTexas units are at the scene. #HouNews pic.twitter.com/kHKd69XZ2e

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) February 18, 2021