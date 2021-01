Mueren futbolistas y presidente de club brasileño en accidente aéreo

El presidente y cuatro futbolistas del Palmas Fútbol y Regatas, perdieron la vida en un accidente aéreo que se produjo este domingo

El presidente y cuatro futbolistas del Palmas Fútbol y Regatas, un club de la cuarta división del Campeonato Brasileño, murieron este domingo en un accidente aéreo junto con el piloto de la aeronave en la que viajaban a la ciudad de Goiania para disputar un partido, informaron fuentes del equipo.

Tragédia! Avião ✈️ que transportava o Presidente do #Palmas Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Ranule, Marcus Molinari, Guilherme Noé, além do comandante, caiu. Nao há sobreviventes! O destino seria Goiânia, para enfrentar o Vila Nova nesta segunda, pela Copa Verde. #luto pic.twitter.com/948i1AIIVe

La avioneta particular fletada por el club cayó a tierra por razones aún desconocidas poco después de haber despegado de Porto Nacional, municipio del estado amazónico de Tocantins, hacia las 8.15 hora local (11.15 GMT) de este domingo.

Recebemos com tristeza a notícia do falecimento do Sr. Lucas Meira, presidente do Palmas, dos atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Molinari, e do piloto, comandante Wagner. Nossos sentimentos aos familiares e amigos das vítimas e aos integrantes do Palmas F. Regatas. pic.twitter.com/c5ZyyHs8Lt

— Copa Verde (@sigaCopaVerde) January 24, 2021