Diezma Covid-19 familia de Orlando; mueren 3 de 5

Orlando advierte a la ciudadanía que no es tiempo de relajar las medidas, que pasar a la Fase 2 no es para pensar que el Covid-19 se terminó

Orlando, su padre y dos hermanos contrajeron Covid-19, pero sólo él logró vencer al coronavirus y vivió para contarlo.

“No he podido siquiera llorarles…Tengo que echarle ganas a mi recuperación, el desgastarme emocionalmente no ayuda mi salud, y tengo que ser fuerte por mi madre que es lo único que tengo y soy lo único que tiene”, expresó.

“Me duele y mucho, tengo que estar tranquilo, no me puedo alterar, sofocar porque esfuerzo mis pulmones, tengo que luchar interna, emocional y psicológicamente, sé que un día todo este dolor que tengo pasará, ya tendré el tiempo de llorarles”, agregó.

El primero en irse de este mundo a causa del virus fue su hermano Juan Raymundo, el 9 de mayo. Era enfermero, con 33 años; luego le siguió su padre Juan Raymundo de 56, el 2 de septiembre, y el 30 septiembre su hermano Pablo de 28, seminarista.

“Yo no pude vivir bien mi duelo, él falleció el 2 e ingresé a Covid el 9 de septiembre, pero soñé a mi padre y fue una señal de echarle ganas”, dijo con llanto en sus ojos.

UN AÑO MUY COMPLICADO

Apenas cinco días después de salir de la Unidad Covid, en el Hospital General, recibió la noticia de que el último hermano que le quedaba, Pablo, el seminarista, había perdido la batalla contra el coronavirus.

Toda la familia compartía una gran afición por el beisbol, todos eran muy unidos y muy familiares.

“La pérdida de tres familiares en menos de un año por esta enfermedad ha sido algo muy fuerte, necesitamos en la lucha seguir adelante no nos podemos dejar caer, más que nada seguir luchando para recuperarme y poder ayudar a mi madre”, expresó.

MUERE SU PADRE Y PRESENTAN SÍNTOMAS

Luego de la muerte de su hermano y la de su padre, comenzó con una tos algo fuerte, otros problemas que se fueron desarrollando propios del coronavirus y se encontraba en un gran dilema: quedarse en casa, en donde murió su padre o irse a la Unidad Covid donde murió su hermano. Se fue al área Covid, pues sabía que ahí podrían ayudarlo en caso de complicarse.

“Entré con miedo, porque estaría solo, de cómo atenderán, el primer día fue el más difícil con mucho frío y a la vez asustado por la enfermedad, me pusieron tratamiento, y poco a poco más relajado, pero la primera semana si fue la mas dura, psicológicamente. No puedes hacer nada, no puedes ni comer, no porque no te den si no por la misma enfermedad, pierdes las ganas de todo, y qué decir de los síntomas que son un horrible dolor de cabeza y fiebre, al grado de despertarme llorando”, expresó.

Comentó que al principio se quitaba el oxígeno, porque tenía la necesidad de sentirse bien, cuando saturaba 74, por lo que los médicos se los ponían y a la siguiente semana ya pedía hasta el doble de la comida.

INGRESA SU HERMANO

A los días que Orlando se internara, su hermano manifestó más la enfermedad, pero todo iba bien con él y eso le daba tranquilidad, e incluso bromeaba con su madre para que lo llevaran a la Unidad Covid y tuviera toda la atención.

Fue en esa segunda semana que entró su hermano Pablo cuando sintió que el mundo se derrumbaba.

“¿Otra vez? No puede ser posible, pensé en mil cosas… en quitarme el oxígeno para estar con él, por lo que cuando lo vi, le decía que le echara ganas, yo me sentía muy mal de verlo desesperarse, porque así es la primera semana, crisis de ansiedad, mi plan era quedarme más tiempo con él, y no se pudo”, expresó.

Orlando comentó como ya se podía mover, tenía permiso de los médicos de ir al lado de su hermano y darle ánimo.

SE CONTAGIÓ CUIDANDO A SU PADRE

Orlando y Pablo su hermano, el joven seminarista que también perdió la vida por Covid-19 se contagiaron cuidando a su padre, quien murió en su casa, pese a todos los cuidados que tuvieron.

“Nosotros, mi madre, mi hermano y yo salimos negativos a la prueba Covid-19, aun así nos contagiamos por medio de mi padre. Él se contagió en su trabajo, ya que un compañero de él se enfermó de coronavirus, el problema creo yo, es que no se hizo la prueba y al estarlo cuidando, me enfermé”, dijo Orlando con voz entrecortada por la falta de oxígeno como secuela del coronavirus.

Dijo que este es el riesgo que se tiene cuando cuidas a un familiar con esta enfermedad, pese a todas las medidas sanitarias que se aplican para protegerte.

PIDE CONCIENCIA A LA GENTE

Como sobreviviente de Covid-19 y el haber perdido a tres miembros de su familia, considera que no es momento de bajar la guardia, pues mientras él luchaba junto con su hermano Pablo contra esta enfermedad se pasó a la Fase 2, se abrieron los parques, las plazas y otros lugares, relajando las medidas sanitarias.

“Si la gente no toma conciencia de esto y no se cuida la Unidad Covid no será suficiente, ya que el área de sospechosos sólo es para 30 personas y la de los positivos es para 10, y vamos a regresar en fase roja”, expresó Orlando.

“Debemos cuidarnos, yo me cuidaba mucho y cuidando a mi padre enfermo y me contagie”, advierte.

Como casi la mayoría de las personas. Orlando pensaba que nunca llegaría al coronavirus a Nuevo Laredo e incluso hasta bromeaba, pero cuando se confirmó el primer caso supo, que no era un juego.

“Decía está en China nunca va llegar aquí, pero nos llegó, por lo que cuando supe del primer caso en la ciudad, tomé conciencia y dije hay que cuidarnos, tanto me cuidaba que no nos vimos ni mi novia y yo… y me vine contagiando”, expresó.

Esta es una enfermedad que va estar ya siempre presente, hasta que haya una cura, pero mientras tanto hay que cuidarnos.

Finalmente dijo que la atención que te dan es excelente, pero no tanto en el cambio de turno. Es cuando hay un poco de desfase y se quedan sin que nadie los apoye a los pacientes, y en el turno nocturno no hay personal, y solo hay un médico hasta para 15 pacientes.