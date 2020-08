Mueren tres empleados del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas en accidente en helicóptero

HOUSTON, Texas. – Tres empleados del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD, por sus siglas en inglés) murieron cuando el helicóptero en el que viajaban se estrelló en un sector del parque Black Gap Wildlife Management Area, en el condado Brewster, se lee en un comunicado de la agencia.

El accidente ocurrió el sábado cuando los trabajadores estaban sobrevolando el parque como parte de su trabajo de inspeccionar, supervisar y proteger a los borregos cimarrones que habitan en las montañas del oeste de Texas. El piloto del helicóptero logró sobrevivir al accidente y se encuentra hospitalizado.

Las víctimas fueron identificadas como el biólogo, Dewey Stockbridge, el técnico de pesca, Brandon White, y el veterinario, Dr. Bob Dittmar. El piloto de la aeronave sobrevivió al accidente y fue trasladado a El Paso para tratamiento médico.

Three Texas Parks and Wildlife Department employees were killed in a helicopter crash in far West Texas while conducting aerial surveys for desert bighorn sheep. https://t.co/83nTemEzVx

El gobernador de Texas, Greg Abbott, comunicó el domingo sus condolencias: “Nuestros corazones duelen hoy por aquellos que murieron en este trágico accidente”. A nombre de su esposa y él expresaron su pésame a los familiares de las víctimas. “Les pido a todos los tejanos que mantengan a estas familias en sus pensamientos y oraciones” concluyó.

Por su parte, el director ejecutivo de TPWD, Carter Smith, manifestó no haber palabras para expresar la profunda tristeza por la muerte de estos trabajadores.

We are devastated to report that 3 of our colleagues died in a helicopter crash yesterday while conducting aerial surveys for desert bighorn sheep on TPWD's Black Gap Wildlife Management Area in Brewster County: https://t.co/ia9SCGnDEP

