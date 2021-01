¿Qué pasó con Mufasa del Rey León? Escalofriante teoría lo revela

A pesar de tener más de 25 años, ‘El Rey León’ se mantiene como una de las películas favoritas de mucha gente, si hay una escena que se grabó en toda una generación fue la muerte de Mufasa; sin embargo, nunca se muestra qué es lo que pasa con él luego de esto, un fan no se quiso quedar con la duda y elaboró una teoría al respecto.

El usuario de TikTok “classyking0” subió un video donde hace todo un rápido análisis de la escena de ‘El Rey León’ y lo que podría suceder con el cuerpo de Mufasa; para empezar no pudo ser alimento de las hienas, porque estas no comen leones.

