Latinos encabezan lista de muertos por Covid-19 en Texas

El número de muertos diarios por COVID-19 en Texas alcanzó un récord el miércoles al llegar a las 450, lo que ha vuelto a encender las alarmas de las autoridades de salud en el estado.

Esta cifra supera cualquier número desde que se empezó a llevar el conteo a mediados de marzo del año pasado.

De acuerdo con las cifras del Departamento de Servicios de Salud de Texas, la cifra de muertos desde que empezó la pandemia llegó a 32,844

TE PUEDE INTERESAR: Enfermera muere de coronavirus; rechazó jubilarse para atender pacientes

Los cinco condados con mayor número de muertes a causa del COVID-19 son Harris, Dallas, Bexar, Hidalgo y el Paso.

Por raza, los hispanos encabezan el grupo de víctimas mortales con el 48.6% de las muertes, es decir 15,962 de las personas fallecidas.

El segundo grupo, un 39.2% de los muertos son de origen anglosajón. El tercero es el de los afroestadounidenses con un 9.7% de los fallecidos.

How to sign up for a #COVID19 vaccine in #Texas.

Eligible people can sign up with a vaccination hub or a community vaccine provider.

🔹Vaccination hub info: https://t.co/7m6v4KF2Yn

🔹Community provider map: https://t.co/FDEZypNTdb#HealthyTexas #COVID19TX #EveryDoseMatters pic.twitter.com/e1zWLLBtdG

— Texas DSHS (@TexasDSHS) January 20, 2021