Laredo: Desarrollan protocolo para despedir a familiares antes de morir

LAREDO, TEXAS.-Las autoridades de salud de Laredo desarrollarán un protocolo especial de seguridad para que las personas puedan ver a sus familiares antes de morir.

“Esto es verdaderamente grave, tenemos 52 muertes en apenas 22 días y los números siguen hacia arriba; son personas que mueren en la más completa soledad y creo que nadie merece morir así”, externó el doctor Víctor Treviño.

La Autoridad Médica de Laredo agregó que se trabaja en la preparación de un protocolo de seguridad para que las personas puedan ver a los familiares que ya están muy graves, y a quienes la ciencia médica ya no puede ayudar.

“En los hospitales tenemos pacientes que ya están muy mal y cuando sabemos que la muerte es inminente, queremos que sus familias tengan la oportunidad de despedirse de manera rápida y con extrema seguridad”, mencionó.

#COVID19Update 7/23 – As of 12pm – 15,241 people have been tested; 4,699 are positive (3,459 active); 9,548 are negative; 994 are pending; 1,150 have recovered; and 90 have passed. 174 remain hospitalized with 64 in the ICU. For more information: https://t.co/hRQHb5SCMF pic.twitter.com/RaGq5b3uli

