Suman Laredos mil muertes por Covid

Ayer la comunidad de ambos Laredos alcanzó -de forma combinada- mil muertes por causas asociadas al Covid-19.

La primera defunción de esta frontera ocurrió el 22 de marzo del 2020 en Laredo, en una mujer de 70 años; el 4 de abril fue el primer fallecimiento de un neolaredense, de la misma edad, por esa causa.

Desde entonces, Laredo ha sufrido 551 muertes y Nuevo Laredo 449, más de 3 muertes diarias en la comunidad de los dos Laredos.

ALERTAS PÚBLICAS EN LAREDO

En un esfuerzo desesperado por detener la pandemia que dejó 2 mil 966 contagios en las últimas 48 horas, las autoridades de Laredo comenzaron a emitir alertas de seguridad pública para pedirle a la población quedarse en casa y sólo salir para cosas necesarias.

Este sistema es usado para la Alerta Amber y otras emergencias con mensajes que llegan a los teléfonos celulares de los usuarios y es la primera vez que se utiliza para tratar de frenar el avance del COVID 19 en Laredo.

El mensaje del gobierno municipal, enviado en inglés y en español, advierte que los profesionales de la salud están sobre saturados con el incremento de casos y que muchas vidas se han perdido, por lo que se pide quedarse en casa y salir sólo para algo absolutamente necesario porque esto ayudará a salvar vidas.

COVID-19 UPDATE (01/14): Backlogged Report: 554 positive cases, +960 in total increase. Hospitalization rate is at 46.79% (+5 hospitalizations from 01/13) with 76 patients in ICU. Let's slow the spread of COVID-19! For more details, visit https://t.co/sOOgae9daY #MaskUpLaredo pic.twitter.com/Ecg9Vla5tF

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 14, 2021