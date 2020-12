ALERTA: Mata Covid a siete personas en Laredo, Texas

La ola de Covid causó ayer los fallecimientos de cinco hombres y dos mujeres para llegar a 18 muertes en tres días, la cifra más grande en un periodo de 72 horas desde que comenzó la pandemia en marzo.

El reporte del Departamento de Salud indicó que se reportaron las muertes de cinco hombres entre los 70 y los 80 años de edad y de dos mujeres, una de 50 y la otra de 80 años.

COVID-19 UPDATE (12/10): Hospitalization rate is at 32.7% (+14 hospitalizations from 12/9) with 53 patients in ICU. Please continue practicing safety measures to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/PxuesHCUXp

