Mujer recibe dos balazos en Laredo,Texas

Compartir esta publicación













Una mujer de 27 años de edad, recibió dos balazos en el abdomen, sucedió a las 07:30 de la tarde-noche en la cuadra 3 de la calle Soria, colonia Santa Rita.

Yacía en el piso cuando llegaron los paramédicos del Departamento de Bomberos de Laredo, quienes la trasladaron al Centro Médico de Laredo.

Rick Olivas, Vocero del departamento de paramédicos y apagafuegos, dijo que la mujer se encontraba en condición estable.

Los vecinos dieron el nombre de la mujer, pero al no ser información oficial, no fue corroborada, también se dijo que fue un hombre el herido, solo que no fue identificado por los residentes del lugar.

Cabe citar que de estos hechos la Policía a las 09:50 de la noche, no había dado información a la prensa, ni publicado nada en su página de Facebook y demás redes sociales.

En proceso de la información de los oficiales de policía…