VIDEO: Mujer canta tema de su boda a su esposo mientras muere por Covid

La pandemia por covid ha dejado un sin fin de desgarradoras historias, una de ellas es la siguiente.

A Maura Lewinger, una mujer de estados unidos, el covid le arrebató a su esposo tras varios días de permanecer hospitalizado en un nosocomio de Nueva York.

Lewinger dio a conocer la historia de su esposo en su cuenta de Facebook, desde donde compartió un video en el que aparece haciendo una última videollamada a Joe, en la grabación le canta la canción de su boda.

Joe Lewinger tenía 42 años cuando fue trasladado de urgencia a un hospital en marzo pasado, tras sufrir cuadros de fiebre que le provocaron serios problemas respiratorios, algo muy extraño ya que nunca tuvo dolencias graves o complicaciones de salud antes. Tras ser internado le fue diagnosticado Covid-19.

Por el aislamiento, ni Maura ni sus tres hijas podían estar junto a él. Con el transcurso de los días y pese a los intentos médicos por lograr su recuperación, la salud de Joe solo empeoró.

“No podemos estar juntos. Pero paso la mayor parte de mi día en FaceTime tranquilizándolo, respirando junto a él, meditando o hablando con médicos y las increíbles enfermeras», narró Maura desde su perfil de Facebook.

Desafortunadamente Joe perdería la batalla contra el coronavirus. En sus últimos momentos con vida, Maura realizó una videollamada con su marido en donde le cantó por última vez su canción de bodas.

Le dedicó el tema “The bones”, de Maren Morris: “Mi Joe-Joe y yo teníamos tantas canciones que solíamos cantar el uno al otro y bailar, pero esta, esta era la historia de nuestra vida, excepto que ahora hay un agujero enorme”, escribió Maura en su página de Facebook.

Maura despidió a Joe, sin poderse despedir en persona de él y verlo cara a cara, una desgarradora escena que presenciaron los médicos que brindaron ayuda hasta el último suspiro de Joe.

Envía mensaje a las personas

“Les ruego desde cada pedacito de mi que por favor se queden en casa. Si mi esposo tuvo que morir para salvar a otros entonces haré las paces con el hecho de que su muerte fue tan impactante como la razón por la que se fue”, compartió en Facebook.

