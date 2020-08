Mujer con covid-19 contagió a 50 personas en una cafetería

Seúl.- Recientemente se dio a conocer una situación ocurrida al interior de un café en Paju, Corea del Sur, donde una mujer con coronavirus contagió a un total de 55 personas.

Según los informes, los únicos que se salvaron fueron los meseros, quienes ocuparon mascarilla. La mujer asistió a la cafetería el pasado 8 de agosto, sólo tres días después se enteró que estaba contagiada con la Covid-19, informó el sitio Bloomberg.

El establecimiento contaba con todas las medidas de seguridad, aunque no era obligatorio el uso de cubrebocas en los clientes.

La chica ingresó a las 19:30 horas a la cafetería con un amigo. Más tarde, ambos pidieron bebida en el mostrador del primer piso y tras unos minutos subieron al segundo donde escogieron una mesa cercana a las escaleras, bajo una de las salidas de aire acondicionado.

La pareja se retiró de la cafetería alrededor de las 22:00 horas, cuando el recinto cerró. Más tarde, se descubrió que la mujer tenía coronavirus, por lo que se le informó a la cafetería y se inició la trazabilidad del caso.

Cinco días después se descubrió que otras 55 personas se habían infectado. Sin embargo, los cuatro meseros de la cafetería no contrajeron el virus durante esa jornada, ya que habían usado cubrebocas durante todo momento.

Expertos de Corea del Sur señalaron que el aire acondicionado de lugar tuvo un “papel clave” para que el virus se diseminara con mayor facilidad, lo cual se sumó a que un 80 por ciento de los clientes no portaban cubrebocas.

Ante la situación, la infectóloga coreana Ma Sang Hyuk le dijo al medio estadunidense que el uso de estos implementos de barrera son claves en la transmisión.

“Este brote pone de manifiesto el importante papel que pueden jugar las mascarillas. Estas no te protegen al cien por cien, pero no se puede negar que son efectivas”, concluyó.

