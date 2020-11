VIDEO: Encuentra ‘aterradora’ habitación secreta en su nueva casa

Compartir esta publicación













En TikTok es habitual encontrar todo tipo de contenido, algunos videos cortos se caracterizan por ser graciosos, informativos, educativos y hasta de misterio. Tal es el caso de la usuaria Rooney, quien subió a la plataforma un video de un hallazgo misterioso: en su casa encontró una habitación secreta.

El descubrimiento que es considerado como terrorífico causó conmoción en las redes, lo que provocó que rápidamente se volviera viral. ¿Por qué había una habitación secreta en su casa?

En el video del hallazgo, la mujer narra que hace unos meses adquirió la casa y tras hacer una limpieza se logró descubrir la habitación secreta.

“Compramos esta casa hace unos meses y estuvimos limpiando los distintos muebles y armarios y hoy estuve trabajando en este. Como pueden ver: la anciana que vivía acá guardaba muchas cosas. Pero noté que este mueble se mueve, así que me puse a mirar en detalle y noté que hay un espacio detrás, como una habitación”, contó la mujer.

En el video, aparece Rooney con un viejo armario lleno de antigüedades como libros, diarios y piezas de un juego de té. Con celular en mano y una linterna, la mujer dio con la misteriosa habitación que parecía ser sacada de una película de terror.

“Mis hijos me dijeron que tengo que grabar todo esto mientras corro esto, así pueden ver lo que hay acá atrás”, expresó la mujer.

En un segundo video, la mujer entró al oscuro cuarto en donde halló juguete viejos, cajas y tazas:

“Bueno, acá estoy de vuelta y voy a explorar este cuarto escondido. No hay nadie en casa en este momento así que no sé si es una buena idea, pero me muero de la intriga para ver qué es lo que hay acá. Parece que acá hay juguetes viejos, mucha decoración, cajas, tazas. Ok, estoy un poco confundida acá ¿por qué escondió estas cosas? No sé voy a empezar a ordenar todo esto y ver qué más hay acá adentro”, comentó la mujer visiblemente asustada.

Tiempo después de este misterioso descubrimiento, la mujer explicó que decidió entrar a limpiar. Expresó que se sentía incómoda de saber que había un cuarto secreto en su nueva casa.

“Pasaron meses desde que abrí este cuarto secreto. Hoy es el primer día que vuelvo y decidí limpiar todo. Este cuarto simplemente me inquieta bastante y la verdad, me siento realmente incómoda acá atrás”.

“Limpié todo y quiero que vean algunas de las cosas divertidas que encontré. Una caja con tazas chinas, que tienen estas extrañas figuras que parece que a todos ustedes les encantaron. Pero lo mejor es esta vieja caja con monedas antiguas y billetes viejos. No revisé todo pero puedo ver relojes antiguos. Hay una moneda que data de 1890 y es solo una de muchas”, añadió la tiktoker.

Finalmente, externó que tomó la decisión de clausurar la habitación.

“Después de todo esto voy a cerrar este cuarto para siempre. Creo que todo esto debería ser restituido a quienes son realmente los dueños de todo esto… Y esas serían ustedes, chicas ” , concluyó.

Los videos de inmediato se volvieron virales en TikTok con múltiples comentarios que describían teorías de terror y misterio.