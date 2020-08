Suegra sigue a su nuera a motel y exhibe infidelidad (VIDEO)

Compartir esta publicación













ECUADOR.- A través de redes sociales, comenzó a circular un vídeo que se volvió viral de inmediato, luego de que una mujer exhibiera la infidelidad de su nuera.

En la grabación, una mujer aparece grabando la facha de un motel en Ecuador. Posteriormente, ingresa a una habitación, en la que pregunta por Karina, su nuera, sin embargo, se percata que la mujer está junto a un hombre que se está vistiendo.

La mujer, quien luce sumamente nerviosa, le dice a su suegra que fueron ahí para conversar.

“Te lo juro, te me has caído del pedestal, ¿qué hacías con este señor aquí? ¿Engañando a mi hijo con este señor?”, menciona la mujer. “Te ibas a casar con mi hijo y estás con este señor. No es posible que tú hagas esto, qué vergüenza; tú llegaste a nuestra casa y te hemos dado todo”, agregó.

