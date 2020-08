Mujer franelera usa Internet en la calle para que sus hijos tomen clase

Gran porcentaje de estudiantes no cuenta con las herramientas necesarias llevar sus clases en línea, pero la mujer franelera se las ingenió

La pandemia de Covid-19 obligó a millones de estudiantes a tomar clases desde casa, esto con la finalidad de evitar una propagación, sin embargo, contrario a lo que muchos pensaban, esta estrategia resultó ser bastante complicada pues no se cuenta con la atención necesaria para abordar los múltiples temas y sobre todo existen algunas personas que no cuentan con las herramientas necesarias, por ejemplo como una mujer franelera se las ingenio para que sus hijos no perdieran clases a distancia.

En redes sociales circula la historia de una mujer y sus dos hijos originarios de Iztacalco, en CDMX, desafortunadamente no cuentan con una estabilidad económica deben buscar diferentes estrategias para no quedarse atras en sus clases de “Aprende en Casa II“.

La mujer trabaja como franelera y por lo tanto debe salir diariamente de casa para ganarse la vida, por lo tanto sus pequeños suelen acompañarla. Ella utiliza los libros de texto y su celular para poder estar al tanto de las clases en linea, utilizando el Internet disponible en la vía pública.

De acuerdo a la cuenta Iztacalco Me Gusta, la madre trabaja siempre en el mismo sector, de Añil y Cafetal; siempre está acompañada de sus dos hijos.

Es un orgullo saber que aún y con dificultades, las personas no se rinden” dice la publicación.

Como era de esperarse esta gran acción se volvió viral en Internet, en solo cuestión de días generó miles de reacciones y comentarios por parte de los usuarios, quienes aplaudieron el gran labor de madre de la mujer y asimismo lamentaron la situación actual en nuestro país por la pandemia de Covid-19.

Cuando una mujer quiere a sus hijos y es responsable, no importan las circunstancias”

