Mujer descubre infidelidad de su novio; incendia su carro en venganza (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- Un video que se hizo viral en redes sociales, muestra a una mujer prendiendo fuego al auto de su novio en el estacionamiento de un motel, luego de que esta descubriera una supuesta infidelidad que se estaba perpetuando en una de las habitaciones del establecimiento.

El video que ha sido ampliamente compartido en las redes sociales, pues muestra que la mujer parece verter líquido en el vehículo para posteriormente iniciar un incendio que provoca en primera instancia una pequeña explosión que la lanza con otro carro, quedando tirada en el suelo.

La mujer pronto se levanta para huir del lugar, pues las llamas comienzan a consumir el interior del vehículo de su supuesto novio.

La policía de Wisconsin confirmó que el video que circula en las redes sociales no está relacionado con un incidente del martes cuando una mujer, según los informes, incendió el automóvil de un hombre con el que tenía una relación.

El móvil del siniestro fue una supuesta infidelidad por parte del hombre, sin embargo esta versión no se ha confirmado, además, no se ha identificado a la mujer, pues en la grabación no se distingue su cara por la ropa que porta para que la cubra.

La mujer llevaba una sudadera con capucha negra, una mascarilla y pantalones grises cuando realizó el ataque contra el automóvil.

El video perece haber sido grabado fuera de un motel, sin embargo la ubicación exacta de los hechos no se ha identificado.

Woman blasted to floor 'after setting cheating boyfriend's Jeep on fire at motel'https://t.co/Q2RM1R2sxn pic.twitter.com/TlMky1A1RT — Daily Mirror (@DailyMirror) July 24, 2020