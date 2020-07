Mujer le llora a árbol que fue arrancado por ‘Hanna’; tenía más de 100 años

Compartir esta publicación













Unas conmovedoras imágenes se hicieron virales en las últimas horas, se trata de una mujer que llora a su árbol de más de 100 años, mismo que fue arrancado por los vientos y lluvia causados por “Hanna”.

En un video y varias fotografías se puede ver la escena registrada en un domicilio de García, Nuevo León.

La mujer de nombre Claudia Lozano fue quien publicó en Facebook el triste desenlace del árbol y escribió que gracias a él eligió la casa que se convertiría en el hogar de su familia.

“Ví a éste inmenso árbol del que me enamoré, le dije a mi esposo: “aquí quiero nuestro hogar donde nacerán y crecerán nuestras hijas” y así fué. Y hoy, esta noche durante esta tormenta , sólo escuche como caía mi árbol y como tronaba al caer, cómo si llorara el fin de sus días…, no lo podía creer! “

De inmediato la publicación se llenó de mensajes alentadores y se compartió cientos de veces hasta hacerse viral.

La mujer dijo que el gran nogal eligió el mejor momento y lugar para caer”

“Fuiste tan noble árbol mío que por orden del creador todo poderoso nuestro Padre Dios, esperaste a que nadie estuviera en la huerta y buscaste el mejor momento y lugar para caer. Pudiste haber caído en mi hogar pero fuiste obediente a Dios y tu sabiduría y amor hacia a mí y a los míos, caíste en el lugar correcto sin dañar a nadie.

No me resigno a perderte árbol mío, pues al verte caido te vi más inmenso que nunca y al acercarme y abrazarte pude olerte a verde, olerte a vida, te sentí VIVO !!! , pero tus raíces ya no te pudieron sostener.”

