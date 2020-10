Conmovedor: Mujer de 104 años suplica para ver a su familia tras confinamiento

Una mujer de 104 años que pasa el confinamiento en un asilo para personas de la tercera edad conmovió las redes sociales, luego de que se grabara llorando y suplicando que la dejen ver a su familia, pues desde que empezó la pandemia por coronavirus, covid-19, no ha podido estar con ellos.

Mary Fowler pide que la dejen reunirse con su familia porque “se le está acabando el tiempo”. Aquí te contamos su historia.

De acuerdo con Mirror, la mujer de origen escoces lleva en confinamiento en el asilo desde que inició la pandemia. Es decir, lleva meses sin poder ver a su familia. En el video que ha arrasado con visitas y comentarios alentadores, la mujer expresa que tiene “que ver a su familia”.

TE PUEDE INTERESAR: Abandonan a niños migrantes a orillas del río Bravo

Aunque Mary Fowler lucha por contener las lágrimas no lo logra y pide desesperadamente ver a su familia. Comunicó que aunque la tratan bien en el lugar que reside, está en su derecho de ver a sus hijos.

“Aquí me cuidan muy bien. Pero quiero a mi familia. Este es mi derecho, por favor ayuda. Me está cortando en pedazos. Debo ver a mis hijos. Se me está acabando el tiempo. Debo ver a mis hijos y hacer las cosas como solían ser. Por favor, ayúdame, ayúdame. Por favor, ayúdame”, dice la mujer en medio del llanto.

Mary Fowler aged 104 and locked in a Care home since lockdown on March is at the end of her tether @JeaneF1MSP @GrahamEllis247 pic.twitter.com/8mAvgTW3wx

— Cathie Russell (@CathHamilton1) October 21, 2020