Mata a sus hijas de 1 y 6 años; ella misma llama a la policía

Una mujer de Texas ha sido acusada de haber matado a sus dos pequeñas hijas apenas uno y seis años, luego de que ella misma hiciera el reporte a la policía local.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Irving, cerca de Dallas, donde una mujer de 30 años llegó a las oficinas del departamento de la policía el lunes por la noche y usó el teléfono del vestíbulo para llamar al 911.

La sospechosa identificada como Madison McDonald dijo al oficial del despacho que había matado a sus dos hijas, Lillian Mae de un año y Archer Hammond de seis años.

Oficiales de policía se reunieron con ella en el lugar y posteriormente llegaron hasta la casa de la mujer donde confirmaron que las pequeñas estaban muertas.

Las autoridades informaron que de momento se encuentran en las primeras etapas de la investigación por lo que no pudieron revelar más detalles de este terrible crimen.

Attached is a media release about the arrest of Madison McDonald for the murder of her two daughters. She is currently in the Irving City Jail charged with two counts of Capital Murder of Person Under/10 years of age with no bail. pic.twitter.com/ZZV74BhttB

— Irving Police Dept. (@IrvingPD) April 6, 2021