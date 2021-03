Mata a su hijo y lo tira a un río; lo había reportado como desaparecido

Una mujer reportó como desaparecido a su pequeño hijo de 6 años, pero la policía ha encontrado escalofriantes detalles ya que el niño fue encontrado muerto en un río de Middletown, Ohio.

Todo ocurrió el fin de semana, cuando Brittany Gosney, junto a su novio James Hamilton, acudieron a la estación de policía para reportar qye su hijo menor había desaparecido; por lo que los agentes de inmediato comenzaron una búsqueda distribuyendo la fotografía del pequeño James Hutchinson.

Sin embargo la investigación dio un giro inesperado, pues descubrieron que la mujer y su novio mintieron sobre la supuesta desaparición y que el niño había sido asesinado a sangre fría y su cuerpo arrojado al río Ohio.

TE PUEDE INTERESAR: Hombre dispara a su esposa y luego se suicida en centro médico de Houston

De acuerdo con las indagatorias, Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de un parque, donde la mujer llegó con sus tres hijos y Hamilton, supuestamente intentó dejar a James abandonado en el lugar, el pequeño intentó regresar al auto con su madre, pero esta lo atropelló y abandonó en el lugar.

Más tarde la mujer regresó al parque y encontró el cuerpo sin vida de su hijo, lo levantó, subió a su carro y lo llevó a su casa; posteriormente, ella y su novio se deshicieron del cadaver tirándolo al río.

Brittany Gosney and her boyfriend James Hamilton in court this afternoon. Gosney charged with murder for allegedly killing her six-year-old son James Hutchinson. She and Hamilton also charged for disposing of child’s body by throwing it into the Ohio River. pic.twitter.com/c2JOfO4PmW

— David Winter (@DavidWinterTV) March 1, 2021