Mujer asesina a su novio y arroja auto con cuerpo a un canal en Houston

Una mujer del área de Baytown fue acusada de homicidio este viernes, luego de que reconociera que sumergió un vehículo dentro de un canal con su novio adentro.

Franshsa Brook, de 32 años, es la sospechosa de la muerte de Johnathon Tisby, de 30, cuyo cuerpo fue hallado dentro del vehículo cerca de Houston.

La mujer fue acusada de homicidio y se encuentra en la cárcel del Condado Harris, según informó el alguacil Ed González.

El auto fue sumergido en un área cerca de la cuadra 7699 Thompson Drive.

Update: Franshsa Monique Brooks (32) is suspected in the shooting death of Johnathon M. Tisby (30). She allegedly shot Tisby, then drove the car, w Tisby in it, into a canal in the McNair area. The car and Tisby’s body were recovered yesterday. https://t.co/m3BUoapM8I

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) January 15, 2021