Migrante hondureña cruza río Bravo y da a luz en plena frontera

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Brownsville y oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza encontraron a una mujer migrante embarazada que entró en labor de parto poco después de cruzar el Río Grande.

El domingo por la noche, los agentes de la Patrulla Fronteriza y los oficiales de aduanas que trabajaban en Brownsville, Texas, observaron a una persona que caminaba por el camino del dique cerca del Río Grande.

Al llegar a la ubicación de la persona, descubrieron a una migrante angustiada, posteriormente identificada como una ciudadana hondureña adulta, que experimentaba dolores de parto.

Los agentes solicitaron inmediatamente una ambulancia de emergencias y notificaron la situación a la estación de la Patrulla Fronteriza de Brownsville. Mientras esperaba la llegada de paramédicos, la mujer entró en labor de parto y requirió que los agentes y oficiales recibieran al bebé.

El personal de CBP cuidó y brindó atención médica al recién nacido y a la madre hasta que llegó la ambulancia. La madre y el niño fueron transportados por ambulancia a un hospital cercano.

Laredo USBP agents found 13 migrants – none with PPE – inside home appliances & furniture at a highway checkpoint. This behavior during a pandemic jeopardizes the health and safety of our agents and officers, and the American people. https://t.co/NbA2Glb8bA pic.twitter.com/inzybSv5VA

— CBP Mark Morgan (@CBPMarkMorgan) November 23, 2020