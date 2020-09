Denuncian a mujer que pasea a cachorro de tigre en Polanco

Compartir esta publicación













En redes sociales una mujer se volvió tendencia luego de que circularan imágenes de ella paseando un cachorro de tigre de bengala por la zona de Polanco, particularmente en la Plaza Antara.

Una joven denunció a través de Twitter que la mujer fue vista en el centro comercial y que al ser cuestionada aseguró tener papeles de la tenencia del animal, que de acuerdo con autoridades del medio ambiente, se considera en peligro de extinción.

Te recomendamos: En CdMx, detienen a presunto violador serial en Polanco Zaira M., explicó en un hilo en esa red social que la mujer no está midiendo los riesgos que implica tener un animal exótico como lo es el tigre bengala, además de que no hay seguridad de que tenga la calidad de vida que necesita la especie PUBLICIDAD “En México, es completamente legal tener de mascotas especies exóticas. Siempre y cuando no sean especies en peligro de extinción/en riesgo y obviamente, cumpliendo con una serie de requisitos”, aseguró la estudiante del ITAM.

Por su parte, la mujer compartió una historia en su cuenta de Facebook en la que asegura que el animal no es de bengala y que las especies exóticas son adquiridas de manera legal a través de vendedores de animales que autentifican que los animales son nacidos en cautiverio.

TE PUEDE INTERESAR: Novia muere tras ser arrastrada por ola en plena sesión de fotos (VIDEO)

El tigre desde el 1 de septiembre ya había sido visto en calles de Polanco, donde habitantes denunciaron su presencia y pidieron a la Profepa actuar. ¿Se puede tener un animal exótico de mascota?

De acuerdo con la Ley General de la Vida Silvestre de México en su artículo 27 indica que se puede tener una mascota exótica con permiso, sin embargo, deberá estar en confinamiento, es decir, no deberá ser paseada.

“El manejo de ejemplares y poblaciones exóticos sólo se podrá llevar a cabo en condiciones de confinamiento que garanticen la seguridad de la sociedad civil y trato digno y respetuoso hacia los ejemplares, de acuerdo con un plan de manejo que deberá ser previamente aprobado por la Secretaría…” “Las personas que posean algún o algunos ejemplares referidos en el párrafo anterior, como mascota o animal de compañía, deberán de contar con autorización expresa de la Secretaría”.

“Aquellos ejemplares de especies que por su naturaleza, ante un inadecuado manejo o evento que ponga en riesgo a la población civil, deberán ser reubicados por la Secretaría”.

Leones en Iztacalco En 2018, autoridades del medio ambiente acudieron a un domicilio ubicado en la Calzada de Tlalpan y Viaducto Río de la Piedad en Iztacalco, donde tres leones vivían en una azotea. Fue en febrero de 2019 cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) procedió a llevarse a los felinos, pese a la resistencia del dueño, quien aseguró tener todos los permisos correspondientes para la tenencia de estos animales.

Hoy en FB encontré esta imagen de una chica paseando libremente a su TIGRE DE BENGALA en @AntaraFashion La compartí por varias razones:

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 el tigre esta clasificado como una especie en riesgo Abro hilo… pic.twitter.com/lD6YjcER4h — Zaira M. (@ZaiPorras) September 6, 2020

@PROFEPA_Mx donde puedo denunciar este maltrato animal contra un tigre que llegó en una caja a Be Grand Alto Polanco en Lago Alberto y Mariano Escobedo Torre 2 y es llevado sin cuidado por este individuo? pic.twitter.com/1rPEcDFfwj — Nelson N. Henriquez (@nelsonadvisor) September 1, 2020