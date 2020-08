VIDEO: Captan a mujer racista llamando “perro mexicano” a un hombre

Un ataque racista contra un miembro de la comunidad latina fue denunciado en Twitter este fin de semana en la ciudad de San Francisco, luego de que una mujer fuera grabada insultando a un hombre que pasaba por el lugar.

El video muestra a una mujer blanca que gritar insultos racistas a un hombre “desagradable perro mexicano” en repetidas ocasiones.

El sujeto solamente se limita a decirle “Dios la bendiga” y le pide que no lo siga. La racista responde que no lo sigue y que le pide que no le hable de Jesús. Después lo llama “zurullo”.

De acuerdo con Taurus Queen, quien se identifica como la novia del agredido en Twitter, todo comenzó porque su novio había defendido a un latino de los insultos racistas de la mujer.

“Mi novio caminaba a su auto cuando vio a una mujer en su vecindario gritar insultos racistas contra un hombre latino que caminaba a su perro“, dijo la usuaria. “Mi novio le pidió que dejara de hacerlo y siguió caminando a su auto. Ella lo espera en la colina y comenzó a agredirlo verbalmente”.

El hecho ocurrió el domingo entre la avenida Genova y la calle Carter en el sur de San Francisco. La mayoría de la población es latina y afroamericana.

En twitter muchos usuarios compartieron el video y lamentaron la actitud de esta mujer, además que reclamaron a las autoridades ya que a pesar de que el hecho fue denunciado nadie actuó para tomar cartas en el asunto.

BAY AREA- My boyfriend was walking to his car when he witnessed a woman in his neighborhood yelling racial slurs at a Latino man walking his dog. My bf called her to stop and proceeded to walk to his car. She was waiting for him up the hill and started to attack him verbally pic.twitter.com/JsqpqqFP5T

— taurus queen 🏹 (@milkteamamacita) August 17, 2020