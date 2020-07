Mujer se le atraviesa al tren en Laredo, Texas; iba con cuatro niños

Mujer con 4 niños se atravesó en camioneta pick up al tren y fue golpeada por la mole, en la colonia Pueblo Nuevo, al este de Laredo, Texas sobre la carretera estatal 359, no hubo heridos, solo el susto y el golpe en la caja de la troca.

Ocurrió a las 11:25 de la mañana de este viernes 31 de julio, los cinco tripulantes resultaron casi ilesos, con leves golpes, aún así fueron llevados a un hospital local para su valoración médica.

Se trata de una camioneta Ford F-150, color blanco, cuatro puertas, la mujer no tomó precauciones y se cruzó al paso del tren carguero, el cual golpeó la troca en la parte de la caja o alberca.

Nadie requirió hospitalización, dijo Erick Estrado, Sargento y Vocero del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Entre los caminos rurales La Coma y Botello, sucedió este accidente, ya fuera de los límites de la ciudad, por lo que los Departamentos de Bomberos y del Sheriff del Condado de Webb, se hiceron cargo del caso.

